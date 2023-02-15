ЗакС и муниципальные казаки

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуДепутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 15 февраля вспоминали о казачестве. Парламентарии одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому в каждом муниципалитете сможет появиться свое казачье сообщество. Будет ли в Петербурге 111 казачеств и при чем здесь пчелы - в материале ЗАКС.Ру.

Петербургский парламент одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О казачестве в Санкт-Петербурге". Его хотят привести в соответствие с указом президента "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации репрессированных народов" в отношении казачества". В частности, кроме осуждения репрессий в отношении казаков указ подразумевает передачу полномочий по утверждению устава казачеств муниципальным образованиям. Сейчас этим занимается Смольный. В указе говорится, что такими полномочиями должны обладать главы городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, а также внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. Последних в Петербурге, напомним, насчитывается 111.

Депутат от "Единой России" Всеволод Беликов, который представлял документ перед парламентом, отмечал, что предложенный законопроект лишь является "бланкетной нормой", которая необходима для избежания правовых расхождений с федеральным законодательством.

- Указ президента четко говорит, нет исключений для городов федерального значения. Тот же самый порядок установлен. Это называется бланкетная норма. Мы туда вводим норму, ссылаясь на Указ президента. В противном случае существует коллизия права. Обычная практика в любом законодательстве, начиная еще с Венецианского кодекса. Обычная рутинная работа, не более того, - сказал Беликов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Не все депутаты равнодушно отнеслись к техническому характеру законопроекта. Часть парламентариев пыталась найти актуальность документа. Другие задумались о том, готов ли Петербург к потенциальному увеличению таких общин. Депутат от "Единой России" Алексей Цивилев поинтересовался, сможет ли город обеспечить казаков необходимым числом конюшен и будет ли развиваться система городских конюшен.

- У нас пять лет назад сбежала лошадь. В городе нет приюта для лошадей. Начали искать и оказалось, что это лошадь казачьего хутора, который находится у ЗСД в заброшенных гаражах, - вспомнил Цивилев.

Часть депутатов озаботилась возможным увеличением нагрузки на муниципалитеты в случае, если новые казачьи сообщества начнут требовать от муниципалов предоставление помещений. Беликов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что никаких материальных обязательств, в случае принятия законопроекта, у муниципалитетов перед казаками не будет.

Также против законопроекта выступил депутат Михаил Амосов, который сконцентрировался на географической стороне вопроса. По его мнению, в городе на Неве хутора и станицы не пользуются большой популярностью. Он призвал коллег голосовать "против".

- Я посмотрел терминологию этого закона. Юртовые казачьи общества. Что такое юрт - это низшая административная единица донских казаков. У нас же петербургские казаки, не донские. Зачем нам юрты? - задался вопросом Амосов.

Вице-спикер парламента Марина Шишкина тоже не стала поддерживать проект закона. По ее мнению, законопроект о казаках неуместный. Она сравнила его с инициативой о пчеловодстве, которую также представлял Беликов в мае прошлого года.

- Помните, какую реакцию вызвал закон о пчелах, который мы принимали несколько месяцев назад? Неделю все обсуждали. Ну, думаю я, в чем проблема, ну пчелы, хорошее благородное дело. Мы создаем условия, чтобы развивался этот вид бизнеса, но вот эта ситуация неуместности закона, она привела к тому, что так долго мы смеялись и шутили над этими фактами. Дело в том, что сегодня мне это напомнило историю с законом о казаках. Ну да, есть такая этническая сословная социальная группа. Возникает сразу вопрос, при чем здесь Петербург? В чем актуальность этого вопроса. Никогда казаки в Петербурге не проявляли себя как особая общность. Не было уклада. Они селились по окраинам Российской империи, как такой "негосударственный патруль" охраняли эти границы, - сказала Шишкина.

Она также напомнила о некоторых резонансных сюжетах, связанных с казачьим движением.

- Имиджевая история с казаками в городе достаточно тяжелая. То Дональду Трампу, насколько я знаю, присваивают звание почетного казака, то где-то хвост у сбитого Мефистофеля… Все эти вещи на самом деле несмешные. Это вещи серьезные. Мне кажется, вынося подобного рода законы, нужно думать об вот этом послевкусии, - добавила она.

Председатель парламента Александр Бельский не смог однозначно ответить на вопрос журналистов о том, станет ли казакам лучше после принятия закона.

- У нас есть такой нюанс, связанный с тем, что, действительно, если это отдать на уровень муниципальный, то может быть образовано 111 уставов, 111 организаций. Не понятно, как это все контролировать, - сказал Бельский.

Беликов в разговоре с ЗАКС.Ру тоже отметил, что с меньшим количеством казачеств будет проще выстроить коммуникацию, но подчеркнул, что утверждение устава при каждом муниципалитете не станет массовым явлением - не найдется столько желающих.

- Гипотетически нет ничего страшного, если будет 111 казачьих станиц, которые будут объединяться в единое городское казачество. У нас же есть первичные организации ветеранов, блокадников. 111 общественных советов муниципалитетов, 111 молодежных советов. Пусть будет 111 казачьих обществ. Что здесь плохого? <...> Любую инициативу людей, которые имеют под собой глубокие исторические корни, нельзя ни в коем случае детерминировать, ограничивать. Наоборот, их надо максимально поддерживать - это наши традиционные ценности, - добавил Беликов.

В Петербурге утверждение казачьих уставов находится в компетенции городского правительства, а именно комитета Смольного по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Такой выбор ведомства, по мнению Беликова, был сделан из-за большого числа людей, которые во время переписи населения в графе "национальность" назвали себя казаками. Сейчас зарегистрировано восемь казачьих сообществ. В пресс-службе комитета Смольного рассказали ЗАКС.Ру ,что сейчас ведется работа над созданием единой казачьей общины, что позволит лучше и проще наладить взаимодействие с объединением.

















Константин Леньков