СК объявил в розыск предполагаемого участника убийства Владлена Татарского

Следственный комитет сообщил 17 мая об объявлении в розыск гражданина Украины Юрия Денисова. Его считают соорганизатором взрыва в петербургском кафе Street Food Bar №1, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

"По данным следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей вышеуказанный теракт. В феврале 2023 года он прибыл в Россию с целью участия в подготовке преступления. Он передал Дарье Треповой статуэтку с взрывчатым веществом, которую она принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским). Впоследствии произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента", - заявили в СК.

Денисову заочно предъявили обвинение по статьям о террористическом акте, совершенном организованной группой и повлекшем умышленное причинение смерти человеку (ч.3 ст. 205 УК РФ) и о незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Ранее в ФСБ сообщили, что 35-летний Денисов прибыл в Россию из Латвии и был временно прописан во Владимирской области. Начиненную взрывчаткой статуэтку он передал Треповой в Москве "посредством сервиса экспресс-доставки через посредника". После совершения теракта Денисов уехал в Армению.

Напомним, взрыв прогремел на творческом вечере Татарского 2 апреля. Взрывное устройство, по информации следствия, находилось в статуэтке, которую Трепова подарила военкору. Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения.

Трепову задержали на следующий день. Непосредственная исполнительница заявила, что не знала о содержимом статуэтки и готовящемся убийстве. Ей предъявили обвинение и отправили в СИЗО до 2 июня. Позже под арест отправили хозяина квартиры, в которой Трепова останавливалась после взрыва. Его обвинили в несообщении о преступлении (ст.205.6 УК РФ).