Московскому активисту Кригеру дали семь лет колонии за посты в социальных сетях

Суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима активиста и правозащитника, члена движения "Солидарность" Михаила Кригера, о чем сообщает в социальных сетях его группа поддержки. Его признали виновным в разжигании вражды или ненависти (ст. 282 УК) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), запретив в течение четырех лет администрировать страницы в интернете.

Как и на предыдущем заседании, на котором для Кригера запросили девять лет заключения, он исполнил украинскую песню. Он также выразил мнение, что его преследуют именно за проукраинскую позицию.

Суд установил, что фигурант своей активностью в интернете оправдывал теракт осени 2018 года, случившийся в приемной архангельского УФСБ, а также призывал к нападениям на силовиков и госслужащих, в том числе высокопоставленных.

В начале года Росфинмониторинг внес 62-летнего Кригера в реестр экстремистов и террористов.

фото: Свободу Михаилу Кригеру! / Telegram