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Новости 16:40

Депутат Госдумы Тумусов предложил отправлять на спецоперацию бродячих собак

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Тумусов предложил отправлять на спецоперацию бродячих собак

На заседании Госдумы 17 мая депутат от Якутии Федот Тумусов выступил с предложением посылать бездомных собак в зону проведения военной спецоперации.

Справедливоросс считает, что должную подготовку животным способны обеспечить кинологи, которых, по его словам, в стране очень много.

"Крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону СВО — пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют. И, как показывает опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах", - приводит его речь региональное издание 14news.

Отметим, что в нынешнем году тема бродячих собак стала предметом активного обсуждения со стороны депутатов и чиновников разного уровня. Ранее сообщалось, что в мае Госдума может начать рассматривать законопроект об усыплении бездомных животных, уже одобренный правительством.

фото: duma.gov.ru


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