Депутат Госдумы Тумусов предложил отправлять на спецоперацию бродячих собак

На заседании Госдумы 17 мая депутат от Якутии Федот Тумусов выступил с предложением посылать бездомных собак в зону проведения военной спецоперации.

Справедливоросс считает, что должную подготовку животным способны обеспечить кинологи, которых, по его словам, в стране очень много.

"Крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону СВО — пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют. И, как показывает опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах", - приводит его речь региональное издание 14news.

Отметим, что в нынешнем году тема бродячих собак стала предметом активного обсуждения со стороны депутатов и чиновников разного уровня. Ранее сообщалось, что в мае Госдума может начать рассматривать законопроект об усыплении бездомных животных, уже одобренный правительством.

фото: duma.gov.ru