В центре Петербурга отремонтируют химико-биологический лицей №214

Лицей №214 на улице Маяковского в ближайшее время ожидает капитальный ремонт, передает пресс-служба Смольного. Решение об этом принял губернатор Александр Беглов после беседы с жительницей центра города, состоявшейся во время личного приема.

Образовательное учреждение готовит химиков, биологов и медицинских специалистов.

Беглов напомнил, что строительные работы в исторических зданиях школ ведутся в рамках программы, инициированной президентом. Губернатор распорядился, чтобы капремонт лицея №214 завершился к 1 сентября следующего года.

фото: gov.spb.ru