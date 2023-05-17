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Новости 17:55

В центре Петербурга отремонтируют химико-биологический лицей №214

фото ЗакС политика В центре Петербурга отремонтируют химико-биологический лицей №214

Лицей №214 на улице Маяковского в ближайшее время ожидает капитальный ремонт, передает пресс-служба Смольного. Решение об этом принял губернатор Александр Беглов после беседы с жительницей центра города, состоявшейся во время личного приема.

Образовательное учреждение готовит химиков, биологов и медицинских специалистов.

Беглов напомнил, что строительные работы в исторических зданиях школ ведутся в рамках программы, инициированной президентом. Губернатор  распорядился, чтобы капремонт лицея №214 завершился к 1 сентября следующего года.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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