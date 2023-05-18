Рособрнадзор отрицает участие в проверке Европейского университета

Рособрнадзор заявил 18 мая, что не участвует в проверке деятельности Европейского университета. Ранее сообщалось, что сотрудники федеральной службы приступили к изучению документации в вузе.

"Рособрнадзор не проводит в данном вузе внеплановую проверку. Все вопросы по этой теме рекомендуем адресовать прокуратуре Санкт-Петербурга", — ТАСС.

Накануне стало известно о проведении выездной проверки в петербургском Европейском университете. Как сообщалось, основанием для этого стала жалоба "некоего гражданина", суть ее при этом не раскрывалась. Позже появились сведения о том, что в ходе проверки изучается документация вуза, в том числе выпускные работы магистров и темы работ аспирантов. Занятия в университете продолжаются.