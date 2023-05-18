Петербургские справороссы запустили программу психологической помощи участникам СВО

Петербургское отделение "Справедливой России — За правду" запустило программу психологической помощи горожанам, "которых коснулась СВО". Информация об этом появилась 18 мая в Telegram-канале главы реготделения Надежды Тихоновой.

"Совместно с АНО "ЭГО" мы запустили проект оказания бесплатной психологической поддержки участникам СВО и их семьям", — написала Тихонова. По ее словам, специалисты будут помогать петербуржцам справиться с кризисными состояниями из-за "утраты, жизненного кризиса, психологической травмы".

К посту справоросс прикрепила ссылку на форму для получения психологической помощи.

В четверг стало известно о внесении на рассмотрение петербургского ЗакСа проекта об установке ежемесячной доплаты к пенсии для участников спецоперации. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Валерий Гарнец, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.