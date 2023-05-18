На Гребенщикова составлен протокол о дискредитации армии

Тверской районный суд Москвы рассмотрит протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении лидера "Аквариума" Бориса Гребенщикова, следует из картотеки на сайте столичных судов. Внимание на это обратила "Медиазона"*.

Согласно представленным данным, административное дело было зарегистрировано 18 мая. Дата его рассмотрения неизвестна, равно как и причины составления протокола.

В январе депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") обратился в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Гребенщикова о спецоперации. По мнению парламентария, слова музыканта могли подпадать под действие законов о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ), возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ) и о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Во вторник появилась информация о составлении протокола на рэпера Noize MC* за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

Фото: Борис Гребенщиков / YouTube (скриншот)