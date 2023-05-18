Троих петербуржцев из-за переписок в Telegram обвинили в призывах к терроризму, экстремизму и массовым беспорядкам

Петербургское управление Следственного комитета вечером 18 мая объявило о возбуждении уголовного дела по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч.2 ст. 205.2 УК РФ), склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст.212) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Обвиняемые – три местных жителя 2000, 2001, 2004 годов рождения. Поводом для их привлечения к ответственности стала переписка в мессенджере в сентябре 2022 года. Фигурантам дела назначили подписку о невыезде.

Ранее "ОВД-Инфо" (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) сообщило об обыске в квартире петербурженки Дарьи Наранович и ее мужа Артема. Силовики пришли к ним домой из-за нескольких публикаций в Telegram-чатах от 24 сентября 2022 года. В ходе обыска у пары изъяли 40 пацифистских наклеек.