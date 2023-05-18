В комитете по природопользованию появился новый замглавы

Новым заместителем председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности стал Андрей Самусевич, который ранее работал в аппарате вице-губернатора Валерия Пикалева на должности консультанта.

В комитете рассказали ЗАКС.Ру, что приказ о назначении датирован 16 мая. Самусевичу 27 лет, в 2018 году он с отличием закончил РАНХиГС по специальности "государственное и муниципальное управление". Дважды был лучшим выпускником факультета (бакалавриат и магистратура). До недавнего времени искал подработку в качестве репетитора по обществознанию. Сейчас его анкеты на профильных ресурсах удалены.

Напомним, вице-губернатор Пикалев уже длительное время находится в Мариуполе. Он курирует строительство новых социальных объектов в городе-побратиме. В начале мая чиновник лично присутствовал при запуске трамвайного движения в Мариуполе вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Константин Леньков