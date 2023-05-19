Прокуратура намерена изъять у Невзорова* два земельных участка

Приморский районный суд зарегистрировал иск прокуратуры к журналисту Александру Невзорову*, сообщила 19 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ведомство намерено добиться изъятия двух земельных участков у ответчика в пользу города.

В прокуратуре утверждают, что провели проверку того, каким образом Невзоров* получил в собственность два земельных участка в поселке Лисий Нос. В ведомстве считают, что журналист их не выкупал.

"Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился", — приводит позицию прокуратуры судебная пресс-служба.

Прокуратура добивается изъятия участков из собственности Невзорова* и признания за городом права собственности на них. Материалы дела переданы судье, к производству пока не поступили.

В начале мая Приморский райсуд принял к производству материалы административного дела об отсутствии маркировки иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ) в публикациях Невзорова*. По этой статье ему может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей. До этого имя публициста промелькнуло в СМИ из-за новости о петербуржце, который донес в полицию на бывшую подругу. Гражданин позвонил в полицию и сообщил, что девушка якобы негативно относится к СВО и при этом одобрительно высказывается о Невзорове*.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов