Гуцан недоволен уровнем антитеррористической безопасности в Петербурге

Президентский полпред по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан выразил неудовлетворение качеством антитеррористических мер в курируемых им субъектами РФ, передает ТАСС. Он отдельно отметил, что эти территории значительно удалены от зоны проведения спецоперации.

На встрече с главами регионов полпред напомнил о недавних диверсиях и терактах и сравнительной легкости их совершения. Среди прочего, он упомянул февральский поджог на железной дороге в Калининградской области, за который несовершеннолетние злоумышленники, по версии силовиков, получили "всего 20 тысяч рублей". Назвал он и поджог релейного шкафа в Петербурге, случившийся на неделе, "всего за 15 тысяч рублей", и апрельский теракт в кафе на Васильевском острове.

"Обстановка требует новых профилактических подходов и корректировки деятельности правоохранительных органов и органов государственной власти. Необходимо переформатировать наше сознание под реальные вызовы и угрозы, уйти от формальных алгоритмов принятия решений. Зачастую решения принимаются с бюрократическим подходом", - произнес Гуцан.

Наряду с критикой он поблагодарил силовиков в регионах, пожелав, чтобы антитеррористическая работа носила в большей степени профилактический характер.