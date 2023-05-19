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Новости 18:41

Горизбирком получит сотню новых КОИБов

фото ЗакС политика Горизбирком получит сотню новых КОИБов

Избирательная комиссия Петербурга получит 100 дополнительных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), говорится 19 мая в ее Telegram-канале. Соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома.

"На заседании ЦИК России было принято постановление о передаче избирательной системе Санкт-Петербурга 100 дополнительных комплексов обработки избирательных бюллетеней", — сообщили в Горизбиркоме.

Сейчас в распоряжении насчитывается 352 таких комплекса. С получением новых КОИБов их общее количество увеличится на 28 %.

Ранее стало известно о планах ГИК провести обучающие семинары для новых председателей участковых избирательных комиссий. В начале мая Горизбирком передал полномочия главы ТИК № 31 зампреду комиссии Сергею Петрову.

Фото: Telegram-канал "Санкт-Петербургская избирательная комиссия"


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