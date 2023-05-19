Бывший завод IKEA в Тихвине заработает с начала лета

Лесопильный завод в Тихвине должен приступить к работе в июне этого года, сообщил 19 мая глава компании "Лузалес" Руслан Семенюк, приобретшей предприятие у шведской IKEA. По его словам, сроки начала массового производства мебели на производствах в Ленинградской и Кировской областях будут зависеть от портфеля заказов, который пока находится в стадии формирования.

"Лесопильный завод в Ленинградской области с июня начинает работать, все будет зависеть от наращивания объемов лесопиления на площадке в Тихвине. Там есть план, будем с июня реализовывать и далее смотреть", — цитирует заявление гендиректора ТАСС.

По словам Семенюка, после того, как картина с заказами прояснится, можно будет более ясно представлять, как два бывших завода IKEA будут работать. Он отметил, что в планах компании стоят поставки готовой мебели по всей России.

В середине февраля правительство одобрило сделку по продаже российским компаниям трех заводов IKEA, два из которых приобрел "Лузалес". В мае стало известно о переименовании обоих предприятий.