Суд не нашел состава правонарушения в постах активиста Дмитрия Негодина

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил административное дело в отношении активиста Дмитрия Негодина из-за отсутствия состава правонарушения, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов. Его хотели судить по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 УК) из-за поста об акции "Мирного сопротивления" годичной давности.

В пресс-службе судов уточнили, что в материалах дела также были допущены процессуальные нарушения. Изначально поводом для составления протокола послужила публикация Негодина на личной странице во "ВКонтакте" от 4 апреля 2022 года. В ней упоминалась специальная военная операция.

Отметим, одна из участниц движения "Мирное сопротивление" Ольга Смирнова сейчас находится в следственном изоляторе из-за обвинений по статье о распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков