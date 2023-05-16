На активиста Дмитрия Негодина составили протокол о дискредитации армии

Петербургского активиста Дмитрия Негодина собираются судить по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 УК). Поводом для этого стал пост годичной давности на личной странице "ВКонтакте". Материалы поступили в Октябрьский районный суд. Дата заседания пока не назначена.

Поводом для административного протокола стала публикация от 4 апреля 2022 года об акции сторонников "Мирного сопротивления" в Мурино, посвященной специальной военной операции. В серии одиночных пикетов, помимо самого Негодина, приняли участие Ольга Смирнова, которая теперь находится в СИЗО из-за обвинений в распространении "фейков" об армии (ст. 207.3 УК), покинувший Россию Владимир Шипицын и другие активисты. В тексте самой публикации Негодин критиковал СВО.

Силовики решили, что автор поста публично дискредитировал использование Вооруженных сил России. Негодину может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в конце апреля в Василеостровский суд поступили материалы дела по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении экс-кандидата в муниципальные депутаты Василия Шевченко. Его также собираются судить за записи в социальных сетях.

Константин Леньков