СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС), информирует пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

Речь идёт о прокуроре МУС Асаде Ахмаде, а также о судьях Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтале и Серхио Херардо Угальде Годинесе.

Как установило российское следствие, 22 февраля текущего года Ахмад передал Палате предварительного производства МУС ходатайство, в котором запрашивался ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

По версии СК, уголовное преследование обозначенных выше персон де юре незаконно, поскольку каких-либо оснований для их ареста нет.

Следком сообщает, что ведомству удалось собрать "достаточные доказательства", исходя из которых прокурору МУС Ахмаду и судье Сальваторе Айтале можно предъявить обвинения.

СК рассматривает уголовные дела по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления [...]).

В отношении судьи Сальваторе Айтале заведены дела по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (Заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства [...]).

Ранее, напомним, глава СК Александр Бастрыкин известил, что руководимое им ведомство намерено объявить в розыск сотрудников МУС, выдавших орден на арест Путина и Львовой-Беловой.

Перед этим спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты намерены разработать и принять законопроект, запрещающий в России деятельность Международного уголовного суда.

МУС выдал ордер на арест президента РФ и уполномоченной по правам ребёнка в марте 2023 года.