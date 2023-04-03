Госдума намерена запретить в России деятельность Международного уголовного суда, заявил Володин

Государственная дума намерена запретить в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, направленную против страны и ее граждан, сообщил 3 апреля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, для этого сейчас профильные комитеты Госдумы разрабатывают поправки в закон "О безопасности".

Заявление прозвучало по итогам совещания по изменениям в законодательство в связи с планируемым запретом МУС в России.

Помимо непосредственно запрета МУС, также "речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними", транслирует слова Володина пресс-служба Госдумы. Кроме этого, поправки предполагают наделение президента полномочиями по защите россиян в случае принятия международными органами решений, противоречащих законодательству РФ.

Также предполагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы с тем, чтобы "предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления", добавил Володин. Он уточнил, что речь может идти как о штрафах, так и о лишении свободы для признанных виновными.

В середине марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в Кремле на это отреагировали словами, что не признают подобное решение. Вскоре зампред Госдумы Ирина Яровая высказалась о необходимости ввести ответственность за русофобию, рассуждая на тему выданного ордера. Спустя неделю своим мнением поделился Володин, предложивший запретить в России деятельность МУС, а заодно наказывать тех, кто его поддерживает.