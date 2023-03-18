Яровая пожелала ввести ответственность за русофобию

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила о необходимости установить юридическую ответственность за русофобию, сообщила 18 марта пресс-служба парламента. Своими соображениями она поделилась, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Вне всякого сомнения, данное решение надлежит квалифицировать как акт международного терроризма, направленный против России и подрывающий основы глобальной безопасности в мире. Русофобия как опасное преступление должно быть внесено в законодательство", — транслирует слова Яровой пресс-служба Думы.

Депутат также охарактеризовала решение о выдаче ордера как попытку устрашения жителей России. Рассуждая о русофобии, Яровая назвала ее "новой человеконенавистнической идеологией", якобы насаждаемой в мире. "Эта идеология призвана формировать агрессию против нашей страны, граждан России и всего русского мира", — отметила парламентарий.

Ранее в Кремле прокомментировали решение МУС, назвав "ничтожными" решения этого органа с точки зрения российского права и попутно заявив, что Россия не признает юрисдикцию этого суда.

О необходимости ввести уголовное наказание за русофобию говорил в середине декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В конце февраля тему подхватил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, а вслед за ним о необходимости наказания за русофобию высказалась и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.