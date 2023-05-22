Глава Шушар обратился в суд из-за неудовлетворенности своих депутатов

Председатель муниципального совета поселка Шушары Евгений Медведев подал иск в Пушкинский районный суд с обжалованием решения от 31 марта о признании его работы неудовлетворительной.

Таких решений за весну приняли два. Они касаются работы главы в 2021 и 2022 году. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о недовольстве депутатов, как оппозиционеров, так и единороссов-бюджетников, своим руководителем.

Согласно Уставу Шушар, если работа главы два раза за год признается неудовлетворительной, то его могут снять с должности. Для этого обращение депутатов должен одобрить губернатор Александр Беглов.

Медведев считает, что тяжба с советом может быть длительной, поскольку за первым иском должен последовать второй — о признании незаконным второго "неуда", который депутаты вынесли главе. По его словам, судебное разбирательство вполне может затянуться до осени 2024 года, когда полномочия действующего созыва закончатся.

Ранее под давлением муниципального совета полномочия главы МО "Петровский" сложил Дмитрий Вагин. И в Петроградском, на территории которого находится МО "Петровский", и в Пушкинском, в состав которого входят Шушары, районах обострения отношений между главами и депутатами возникли после смены руководителей районных администраций.