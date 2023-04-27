Совет Шушар против своего главы

Совет муниципального образования поселка Шушары в ближайшее время может остаться без председателя. Работу действующего главы Евгения Медведева депутаты уже второй раз за весну признали неудовлетворительной - это дает им основания снять его с должности. Медведев считает, что в таком случае его коллеги должны сложить мандаты.

Неуды главе

Противостояние главы муниципалитета Евгения Медведева с рядом депутатов длится уже не первый месяц. В конце 2022 года из-за разногласий совет не мог принять поправки в собственный Устав и одобрить бюджет на грядущий год.

В 2023 году ситуация продолжает накаляться. Муниципальный депутат Шушар Ольга Краснова написала обращение в прокуратуру из-за отчета Медведева за работу в 2021 году. В коронавирусный год глава совета решил отчитываться в онлайн-формате, и вместе с главой местной администрации Еленой Измайловой рассказал о результатах своей работы по видео. Прокуратура вынесла Медведеву представление, заявив, что отчет о работе недопустимо проводить онлайн.

Тогда глава МО сообщил ЗАКС.Ру, что намерен снова провести отчет о работе в 2021 году. Хотя с представлением прокуратуры он согласен не был. Медведев отметил, что в тот год из-за бушевавшего коронавируса в формате онлайн отчитывались многие главы муниципалитетов и районов. В федеральном же законе форма такого мероприятия не установлена, только ее срок - до 1 апреля, добавил председатель совета.

Зато в Уставе Шушар до 5 декабря 2022 года было прописано, что отчет главы муниципалитета должен проходить очно. В новой редакции этой нормы нет, осталось прописанной только обязанность председателя рассказать о своей работе депутатам и жителям.

Муниципальный депутат Шушар Илья Смирнов рассказал ЗАКС.РУ, что Медведев сам назначил заседание со своим повторным отчетом за 2021 год на 31 марта, но в совет в тот день не пришел, взяв больничный. Остальные депутаты пришли, снова посмотрели прошлогоднее видео с отчетом и проголосовали за то, что работа главой была проведена неудовлетворительно.

Отчет о деятельности в 2022 году был назначен на 26 апреля, но Медведев снова ушел на больничный и не явился на заседание. Депутат Смирнов сообщил, что вместе с коллегами рассмотрели отчет в письменном виде без присутствия самого главы.

- На заседании у нас был прокурор, сказал, что все легитимно, все законно. Так как у нас отчет подписанный был приложен к повестке, то считается, что отчет был представлен, - рассказал Смирнов.

Медведев по итогам двух решений о его неудовлетворительной работе написал открытое письмо. В нем глава муниципалитета заявил, что все происходящее - "политическая интрига", так как в его работе нет никаких нарушений. С момента избрания его главой никакие надзорные органы к его деятельности претензий не предъявляли, отметил Медведев.

"Коллеги! Вы все, депутаты нашего Совета, – учителя и воспитатели детских садов, бюджетники, пенсионеры, сотрудники подростковых клубов – уважаемые люди Шушар. <...> Ваши судьбы тесно связаны с тем, насколько подведомственные районной администрации учреждения довольны вашей работой, вашим общественным поведением, вашей депутатской позицией. Но при этом вы остаетесь самостоятельными личностями и должны знать, к чему вас готовят", - написал глава Шушар.

Он считает, что рядом мундепов-бюджетников якобы "манипулируют". Сами же депутаты ранее единогласно принимали решения, по которым Медведев, по его словам, и строил свою деятельность. Он предложил коллегам вместе сложить полномочия муниципальных депутатов:

"Отчет главы МО – формальное подведение итогов работы всего Совета. Вы сами, лично, два с половиной года поднимали руки за ту работу, которой сейчас не удовлетворены. Если ваша позиция искренна и принципиальна, если совесть вам не позволяет дальше работать так, как вы работали с момента избрания в 2019 году, давайте все вместе сложим депутатские полномочия и дадим шушарцам возможность избрать новый совет, который сможет до конца созыва осенью 2024 года исправить то, что сделали мы с вами".

Депутат Смирнов согласился с тем, что в муниципалитете якобы "все согласовывается с районной администрацией". По его мнению, муниципальные депутаты, работающие в бюджетных организациях, могут быть зависимы от руководства выше. Однако, отметил Смирнов, от них он тоже слышал слова недовольства работой Медведева.

"Ни рыба, ни мясо"

Не поддержала решения совета только депутат Лариса Коцарева. В своей группе в социальной сети "ВКонтакте" она написала, что решила воздержаться по вопросу.

"Четкой аргументации, что в этом отчете не соответствует действительности, я не услышала, как и то, есть ли официальные обращения депутатов в течении последних лет с 2019 года по тому, какие именно замечания наблюдались, фиксировались и высказывались официально депутатами в его адрес, <...>. Хотя большинство так же дружно доверили ему муниципалитет в 2019 году, не моргнув глазом, отвергнув другие кандидатуры", - отметила Коцарева.

Депутат Смирнов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что Медведев редко появляется в муниципальном совете и все равно получает ежемесячную премию. Последнюю мундеп предлагал выдавать главе только после оценки его деятельности, но тогда одобрения большинства коллег на это не получил.

- Советы у нас не собирались иногда, был период, когда мы чуть не попали в три месяца. Опять же проведение отчетов. Просьбы он наши не слышит, конструктивной работы нет, местная администрация постоянно в каких-то проверках, - рассказал о претензиях депутатов к главе Смирнов.

Он добавил, что Медведев, уходя в отпуск, должен был назначить временно исполняющим обязанности своего заместителя, но глава назначал врио другого депутата. Это нарушает действующее законодательство, заявил Смирнов со ссылкой на прокуратуру. В Уставе муниципалитета также сказано, что временно полномочия главы в его отсутствие должен исполнять заместитель.

Местная жительница Шушар Александра Назарова в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что тоже недовольна работой действующего главы. По ее словам, в муниципалитете до 2019 года о нем никто не знал.

- Он такой ни рыба, ни мясо. Ты ему задаешь вопрос, а он четко ответить не может, уходит в какие-то дебри. Вроде сказал очень много, а полезной информации никакой, - поделилась Назарова.

Она рассказала, что как-то пришла на прием к Медведеву и не застала его в совете. Не встречала главу Назарова, по ее словам, и на различных встречах по проблемам социальной инфраструктуры муниципалитета, где жители общаются с районной администрацией, застройщиками и комитетами. Некоторые другие депутаты совета на такие встречи регулярно ходят, заявила местная жительница.

- Я как житель от него вижу только один вред, пользы вообще никакой. <...> Большая часть местных жителей, не знает, кто это такой. Только после комментария, что это глава… Они не знают, кто это, что за человека, а главное: что он сделал, - поделилась Назарова.

Муниципальный депутат Ольга Краснова также отметила, что Медведева сложно застать на рабочем месте или публичных мероприятиях, в том числе - посвященным памятным датам.

По Уставу Шушар, если работа главы два раза за год признается неудовлетворительной, то его могут снять с должности.

- Процедура состоит в том, что мы должны отправить уведомление высшему должностному лицу субъекта федерации - это у нас губернатор, и уведомление главе. А решение мы принимаем на совете, - пояснил Смирнов.

Он надеется, что вместе с коллегами по совету сможет довести процедуру снятия Медведева с должности до конца.

София Саттарова (фото - кадр трансляции заседания совета)