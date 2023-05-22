Бывшего главу пермского "Мемориала"* отправили под арест

Суд в Перми постановил заключить под стражу историка Александра Чернышова, о чем сообщает Telegram-канал "Общество Мемориал*". Делом о покушении на контрабанду культурных ценностей (ст. 226.1 УК) занимается Федеральная служба безопасности. Под арестом фигурант пробудет как минимум до 11 июля.

Следствие сочло, что историк может скрыться от преследования. Адвокаты добивались домашнего ареста.

Чернышова задержали в рамках уголовного дела сразу после того, как он отбыл административный арест из-за "мелкого хулиганства" (20.1 КоАП). По версии силовиков, вместе со своим коллегой Робертом Латыповым он собирался незаконно вывезти архив "Мемориала"* в Германию.

На прошлой неделе в офисе пермского "Мемориала"* проводились обыски. Ранее Чернышов возглавлял региональное отделение правозащитной организации.

*Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов