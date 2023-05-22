Экс-главе Калининского района Ивану Громову продлили арест на три месяца

Городской суд Петербурга 22 мая продлил арест бывшему главе Калининского района Ивану Громову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывании преступных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК), на три месяца. Он останется в следственном изоляторе минимум до 23 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Следствие обосновало необходимость продления стражи тем, что Громов может попытаться скрыться от правосудия, поскольку длительное время работал в правоохранительных органах, где у него могли сохраниться деловые связи. Обвинение не исключает, что бывший чиновник продолжит преступную деятельность. Другими аргументами ведомства стал высокий материальный достаток обвиняемого и "высокий уровень конспирации".

Адвокат Громова Вера Колмакова просила суд назначить ему более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Она отметила, что все дорогостоящее имущество, которое якобы может способствовать "побегу" Громова, находится под арестом, в том числе и вертолет. Кроме того, родители Громова нуждаются в поддержке сына — его отец после последнего продления меры пресечения перенес инфаркт миокарда. Ещё дома Громова ждут трое несовершеннолетних детей. С супругой он развелся осенью 2022 года. Громов давал признательные показания и заявил о готовности покрыть причиненный ущерб.

Громова держат в СИЗО с декабря 2021 года. Под стражу его взяли в один день вместе с братом Павлом. По версии следствия, братья Громова были участниками преступной группы, которая похитила из бюджета более 240 млн рублей. Это могло произойти в то время, когда Иван Громов занимал должность председателя комитета Смольного по информатизации и связи. Всего по делу проходят 14 человек. Из них под стражей сейчас только братья Громовы. Павлу продлили арест в пятницу, 18 мая.

Константин Леньков