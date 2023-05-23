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Новости 12:39

На Светова* составили протокол из-за несоблюдения законодательства об иноагентах

фото ЗакС политика На Светова* составили протокол из-за несоблюдения законодательства об иноагентах

Савеловский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении либертарианца Михаила Светова*, обратила 23 мая внимание "Медиазона"**. Протокол на политика был оставлен за отсутствие маркировки иностранного агента в публикуемых им материалах в интернете (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, его зарегистрировали во вторник. Дата рассмотрения пока не назначена.

Минюст признал Светова* иностранным агентом в ноябре 2022 года. Сам политик сейчас находится вне пределов России.

Ранее иноагентский статус в суде попыталась оспорить певица Земфира***. Рассмотрение ее иска назначено на середину июня.

*Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов


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