Суд в середине июня рассмотрит иск Земфиры* о признании иноагентом

Замоскворецкий суд Москвы назначил дату заседания по иску певицы Земфиры* к Министерству юстиции, сообщил 19 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Музыкант добивается признания незаконным включения себя в реестр иностранных агентов, рассмотрение дела назначено на 14 июня.

"Рассмотрение иска Рамазановой З. Т.* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов назначено на 10:00 мск 14 июня", — передает агентство сообщение пресс-службы.

Минюст включил Земфиру* в список иноагентов 10 февраля, свое решение ведомство обосновало тем, что та якобы высказывалась в поддержку Украины и получала финансирование из зарубежных источников. Певица опротестовала подобное решение неделю назад.

В начале недели стало известно о том, что иски с требованием отменить иноагентский статус подали блогер Илья Варламов** и артист Семен Слепаков***.

*Минюст внес Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Семена Слепакова в единый реестр иноагентов

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру