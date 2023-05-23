Моргенштерну* грозит штраф из-за отсутствия маркировки иноагента

Рэпер Алишер Моргенштерн* может быть оштрафован из-за нарушения правил деятельности иностранного агента. Как пишет ТАСС во вторник, 23 мая, материалы дела поступили в Савёловский райсуд Москвы.
По "иноагентской" административной статье для физлиц предполагается санкция до 50 тысяч рублей, а для юрлиц - до 500 тысяч рублей.
Исполнитель попал в реестр иностранных агентов в мае текущего года.
Ранее Моргенштерна* дважды штрафовали за пропаганду запрещённых веществ в песнях. В прошлом году он решил покинуть страну после того, как его творчеством заинтересовались Следственный комитет и лично глава ведомства Александр Бастрыкин.
*Минюст внёс Алишера Моргенштерна в единый реестр иностранных агентов