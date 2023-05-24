ЗакС Петербурга обратится к Мишустину с вопросом о приеме инвалидов на работу

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 24 мая приняли в целом проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить квоты для приема на работу инвалидов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В качестве примера петербургские депутаты ориентируются на опыт Мурманской области. В Заполярье решили стимулировать прием инвалидов на работу через размещение производственного заказа. Такая мера, по мнению депутатов, сможет увеличить занятость инвалидов и повысить устойчивость предприятий, на которое они будут работать.

Сейчас есть только два способа выполнить квоту по устройству инвалидов на работу: с помощью наличия трудового договора с инвалидом на рабочее место непосредственно у работодателя и на место у сторонней организации.

Ранее депутаты петербургского парламента обращались к главе правительства с просьбой усилить охрану аэропорта Пулково с помощью Росгвардии.

Константин Леньков