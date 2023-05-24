Бельский высказался о новом бизнес-омбудсмене Калугине

Спикер петербургского парламента Александр Бельский считает кандидатуру Валерия Калугина, предложенную губернатором Александром Бегловым, достойной для поста уполномоченного по правам предпринимателей. На заседании 24 мая депутаты утвердили его в должности.

- Человек, который имеет огромный опыт работы в органах исполнительной власти, знает все проблемы, которые могут возникать у предпринимателей. Потом он уходил из органов власти, работал в бизнесе. Поэтому имеет и такой опыт. А здесь очень важно на этой работе именно являться человеком, который может быть неким интерфейсом соединяющим, понимая и одни проблемы, и другие. Тем более в рамках санкционного давления, в котором сейчас находится Санкт-Петербург и Российская Федерация в том числе, - сказал Бельский.

Напомним, Калугин с апреля 2020 Калугин работал на должности заместителя главы администрации губернатора. Ранее он занимал руководящие посты в комитете имущественных отношений и упраздненном в 2015 году комитете по земельным ресурсам и землеустройству.

Калугуин сменит бизнес-омбудсмена Александра Абросимова, который подал в отставку незадолго до окончания своих полномочий. Ранее суд в Петербурге обратил имущество Абросимова в доход государства. Подробнее о новом назначении - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков