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Новости 16:55

Беглов поздравил Строгонову и Пьеху с присвоением звания "Почётный гражданин Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика Беглов поздравил Строгонову и Пьеху с присвоением звания "Почётный гражданин Санкт-Петербурга"

Петербургский градоначальник Александр Беглов высказался по случаю присвоения звания "Почётный гражданин Санкт-Петербурга" народной артистке СССР Эдите Пьехе и блокадной учительнице Надежде Строгоновой. Поздравления губернатора приводит пресс-служба Смольного.

Говоря о заслугах Строгоновой, Беглов отметил, что по её инициативе в Северной столице появился памятник Блокадному учителю. Кроме того, она лично встречалась с Владимиром Путиным.

"Решение Законодательного Собрания — это признание Вашей преданности родному городу, примера жизненной стойкости, верности лучшим традициям ленинградских-петербургских учителей", - говорится в поздравлении Беглова.

Отметим, что звание почётного гражданина Эдита Пьеха получила с 15-й попытки. Беглов подчеркнул важность творчества артистки для города и её связь с Ленинградом-Петербургом.

"В Вашем творчестве значительное место занимают песни, посвященные нашему городу, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, нашим ветеранам, всем петербуржцам", - заключил городской глава.

Церемония награждения новых Почётных граждан пройдёт в стенах Мариинского дворца 27 мая.

Депутаты Заксобрания поддержали кандидатуры Пьехи и Строгоновой в ходе заседания 24 мая.


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