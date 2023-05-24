Иск петербургских противников реновации отправился на новое рассмотрение

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге занял сторону градозащитников, добивающихся отмены городского закона о комплексном развитии территорий. Таким образом, дело направится на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщили авторы иска в своем Telegram-канале.

"Друзья, у нас получилось!", - такой репликой сопровождается известие о судебном решении.

Ответчиками в иске указаны губернатор Александр Беглов и городской парламент. Заявители считают, что резонансный закон о реновации противоречит положениям Конституции.

Ранее Горсуд прекратил производство по делу, сославшись на приостановку действия закона. Активистов, опасающихся застройки Нарвской заставы, это не устроило, и они решили обжаловать решение.

Напомним, что закон о КРТ, принятый и приостановленный прошлым летом, предполагает возможность сноса хрущевок, причем даже не признанных аварийными. Для этого необходимо согласие большинства жильцов конкретного дома.