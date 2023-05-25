Полиция задержала еще двух противников сноса дома Басевича

Днем 25 мая сотрудники полиции задержали двух человек возле стройплощадки, где идет снос доходного дома Басевича, сообщил ЗАКС.Ру градозащитник Олег Мухин. Один из них несовершеннолетний. Задержанных доставят в 18-й отдел полиции.

- Им вменяют какой-то баллончик, камеру якобы закрашенную. По словам полицейских, это было позавчера, что ли… Все похоже на какой-то предлог, - сказал Мухин.

Градозащитник отметил, что задержанные ранее приходили на встречи, посвященные протесту против сноса исторического здания.

Также возле огороженной территории шел сбор подписей за лишение балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга. Снос дома планировался ради строительства апартаментов для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана. Мухин отметил, что непосредственно во время задержания сбор не проводился.

Напомним, несколькими часами ранее Петроградский районный суд арестовал троих активистов, которые 24 мая пробрались за ограждения. Они пытались остановить работы, чтобы не подвергать угрозе жизни активистов, которые находились в доме Басевича. Молодых людей признали виновными в мелком хулиганстве.

Константин Леньков