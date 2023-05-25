На Дмитрия Глуховского* составили "иноагентский" протокол

Суд в Москве зарегистрировал материалы административного дела в отношении писателя Дмитрия Глуховского*. Внимание на карточку дела обратила "Медиазона"**. Литератора будут судить за несоблюдение требований к иноагентам (ч. 4 ст. 19.34 КоАП) по причине отсутствия специальной маркировки в его публикациях.

Судебное заседание назначено на 15 июня. По всей видимости, нарушитель не будет на нем присутствовать, поскольку больше года находится за пределами страны. За это время на него возбудили уголовное дело о фейках про армию (ст. 207.3 УК), расследование которого завершилось в феврале.

По "иноагентскому" протоколу писателю грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее на неделе аналогичные протоколы составили на эмигрировавших политика Михаила Светова*** и социолога Виктора Вахштайна****.

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Виктора Вахштайна в единый реестр иноагентов