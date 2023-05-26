В Госдуму внесли законопроект о социальном банкинге

Группа сенаторов и депутатов от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России — За правду" внесла на рассмотрение Госдумы поправки в закон "О банках и банковской деятельности". Среди соавторов инициативы оказались бывший спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров и экс-глава Приморского района Николай Цед.

Инициатива предполагает создание таких новых банковских продуктов, как социальный счет и социальный вклад. Условия таких продуктов будут предполагать "гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России", говорится в пояснительной записке к документу. Открывать социальные счета и вклады смогут граждане с подтвержденным низким уровнем доходов, получающими поддержку от государства.

"Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счет по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тысяч рублей", — пишут соавторы. При этом внесение на счет средств в иностранной валюте предлагается запретить.

Что касается банков, то законопроект предусматривает установление для них невозможности отказать в открытии социального счета или вклада гражданину, если сведения о нем содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. В то же время документ запрещает таким гражданам открывать более одного такого счета или вклада на свое имя.

Ранее Минтруд высказался против привязки величины пособия по безработице к размерам МРОТ. Авторами соответствующей инициативы выступили а группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.