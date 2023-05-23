Минтруд не поддержал привязку пособий по безработице к МРОТ

Министерство труда и социальной защиты не поддержало привязку величины пособий по безработицы к значению минимального размера оплаты труда, сообщил 23 мая РБК. Издание сослалось на рабочую версию поправок ведомства к законопроекту "О занятости населения".

В случае принятия закон приравняет максимальный размер пособия по безработице к МРОТ в первые три месяца выплат. В следующие за ними три месяца величина выплат должна будет сократиться до 50 % от МРОТ. Авторами проекта выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, документ преодолел первое чтение в парламенте, дата второго чтения пока неизвестна.

В Минтруде предложили изменить положения законопроекта так, чтобы величина пособий по безработице определялась на законодательным актом, а выбранным субъектом, наделенным соответствующими полномочиями. Как уточняет издание, в рабочей версии поправок Минтруда автором инициативы обозначено российское правительство.

В то же время ведомство поддержало идею устанавливать размер пособия гражданам, отработавшим не менее 26 недель, на уровне среднего заработка на последнем месте работы, но не более максимальной величины. Сейчас таким безработным в первые три месяца полагается пособие в размере 75 % от бывшего заработка и 60 % — в последующие три месяца на бирже труда.

В 2023 году величина МРОТ в России составляет 16 242 рубля. В январе президент Владимир Путин поручил до начала июля повысить значение этого показателя, в мае вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах увеличивать в следующие годы величину МРОТ опережающими темпами.

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