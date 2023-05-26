Пискарев: Исторические карты России не будут считаться экстремистскими

Исторические и старые географические карты не будут подпадать под действие закона о признании экстремистскими изображений с неверно очерченными границами России, пообещал 26 мая соавтор инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, действие нормы коснется лишь карт, на которых сознательно оспаривается территориальная целостность страны.

"Ко второму чтению будут урегулированы все вопросы, в том числе, и о том, что под действие закона не должны и не могут подпадать исторические или старые карты, содержащие их книги, пособия и т.д.", — поделился планами Пискарев в своем Telegram-канале.

По утверждению депутата, ответственность будет наступать лишь в случае умышленного распространения картографических изображений "с сознательной целью поставить под вопрос территориальную целостность РФ". Речь в законопроекте идет исключительно "о картах, отрицающих принадлежность нашей стране тех или иных территорий", отметил он.

Накануне Госдума расширила ответственность за распространение экстремистских материалов, приняв соответствующий закон во втором и третьем чтении сразу. Проект о признании ряда карт экстремистскими, в случае его принятия, будет предполагать наказание за их распространение в соответствии с ранее принятой нормой. До этого, во вторник, в СМИ появилась информация о том, что Минюст предложил смягчить законопроект.

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