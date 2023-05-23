Минюст предложил смягчить законопроект о признании экстремистскими географических карт

Министерство юстиции подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о признании экстремистскими географических карт, оспаривающих территориальную целостность России, сообщили 23 мая "Ведомости". Предложения были утверждены комиссией правительства по законопроектной деятельности, рассказали изданию источники.

Разработанные министерством поправки предполагают, что экстремистскими следует признавать картографические материалы и другую продукцию, "в которых на момент их создания сведения о государственной границе РФ заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности РФ". В изначальной версии законопроекта подобного уточнения не имелось.

Инициатива о признании экстремистскими карт с отличными от законодательно утвержденных границами России поступила на рассмотрение Госдумы в середине прошлого сентября. Ее авторами выступили члены парламентского комитета по безопасности под предводительством его главы Василия Пискарева. Согласно тексту, за распространение подобных материалов предлагается наказывать граждан административным арестом на срок до 15 суток, юридическим же лицам грозят штрафы до одного миллиона рублей.

Законопроект преодолел первое чтение в Госдуме в декабре, в январе правительство представило на него одобрительный отзыв с условием доработки документа.

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