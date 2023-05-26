Мосгорсуд назначил дату предварительного слушания по делу Навального

Предварительное слушание по новому делу в отношении политика Алексея Навального состоится 31 мая, сообщило в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. Против политика выдвинуты обвинения по шести статьям Уголовного кодекса, включая в том числе организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) и реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

"Предварительное судебное заседание назначено на 31 мая", — сообщили в суде информагентству.

Помимо Навального, еще одним фигурантом дела выступает бывший технический директор одного из его YouTube-каналов Даниэль Холодный. Его обвиняют по статьям об организации экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности.

О регистрации материалов дела Мосгорсудом стало известно накануне. В начале недели появилась информация о том, что администрация исправительной колонии, где отбывает срок Навальный, отправила его в ШИЗО в 16-й по счету раз.