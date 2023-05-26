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Новости 17:15

Прием заявлений на выдачу биометрических паспортов возобновится с начала лета

фото ЗакС политика Прием заявлений на выдачу биометрических паспортов возобновится с начала лета

Начиная с первого дня лета в России возобновится прием заявлений о выдаче биометрических заграничных паспортов, рассказала 26 мая официальный представитель МВД Ирина Волк. Видеозапись с ее сообщением была опубликована в Telegram-канале "МВД МЕДИА".

"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", — рассказала представитель силового ведомства.

Волк отметила, что подать заявление граждане смогут через портал Госуслуг либо же обратившись в любой МФЦ.

Биометрические заграничные паспорта выдаются сроком на 10 лет. О прекращении приема заявлений на их получении стало известно в начале февраля. В Гознаке тогда заявили о нехватке микросхем, используемых в производстве подобных документов, по причине перенастройки оборудования на производящем предприятии. По сообщению компании, возобновление поставок следовало ожидать в течение месяца, однако в марте надежды на это Гознак назвал преждевременными.

Фото: pixabay


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