Власти Петербурга скорректируют правила выдачи разрешений на полеты беспилотников

Комитет по транспорту подготовил проект распоряжения, изменяющего правила выдачи в Петербурге разрешений на полеты беспилотных аппаратов. Документ опубликован 26 мая на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, контроль за выполнением распоряжения предполагается передать в руки первого заместителя председателя комитета по транспорту. Сейчас ответственным за это числится зампред комитета.

Кроме того, документ вносит изменения непосредственно во временный порядок выдачи разрешений на "выполнение над Санкт-Петербургом демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, осуществление посадки (взлета) на расположенные в границах Санкт-Петербурга площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации". Согласно проекту, Смольный намерен скорректировать состав органов, с которыми комтранс должен взаимодействовать в вопросе выдачи разрешений.

Так, помимо ЗВО, ФСБ, ФСО и Росавиации, в списке должно появиться и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Из перечня исключается Зональный центр Единой системы организации воздушного движения (ЗЦ ЕС ОрВД), его место должен занять Региональный центр ЕС ОрВД.

Документ содержит уточнение о том, что действие выданного комтрансом разрешения может приостанавливаться в случае введения в городе уровней готовности в соответствии с указом президента от 19 октября 2022 года.

Напомним, в середине мая Смольный запретил запуск беспилотников в Петербурге вплоть до 31 июля.

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