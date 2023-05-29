В Совфеде предложили отказаться от защиты прав авторов зарубежных кинолент

Сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын разработали законопроект о приостановке до 2025 года защиты прав правообладателей зарубежных кинолент из недружественных стран в случае их проката в России, сообщил 29 мая ТАСС. Своими предложениями члены Совета Федерации намерены поделиться с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Авторы проекта предлагают отказаться от применения в 2023-2024 годах отдельных норм Гражданского кодекса в отношении владельцев прав на фильмы из недружественных России стран. Свое предложение они объясняют тем, что "решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром".

В комментарии ТАСС Кутепов заявил, что предлагаемая норма подобна той, которая позволяет параллельный импорт в Россию, однако при этом касается других статей Гражданского кодекса. "Указанные меры позволят выйти кинотеатрам на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости", — выразил уверенность он. При этом, по словам сенатора, отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество со стороны кинотеатров отмене подлежать не будут.

В январе Минюст выступил за принудительное лицензирование зарубежных фильмов. Позже депутат Султан Хамзаев предложил обязать кинотеатры направлять выплаты от демонстрации западных кинолент в фонд поддержки участников спецоперации.

Фото: pixabay