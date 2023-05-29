В Ленобласти простятся с погибшим на СВО

Житель Ленинградской области Антон Бацуков погиб в зоне спецоперации в Донбассе, сообщил 29 мая официальный паблик администрации Киришского района во "ВКонтакте". Прощание с военнослужащим намечено на 30 мая, оно состоится в киришском молодежно-досуговом центре "Восход".

Как сообщили в администрации, сержант Бацуков героически погиб "при выполнении задач специальной военной операции". "Наш земляк отдал свою жизнь за Родину, защищая ее независимость и будущее своих сограждан", — отметили там и добавили, что разделяют боль с родными и близкими военнослужащего.

Ранее стало известно о гибели на СВО жителя Шлиссельбурга. На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой проработать вопрос льготного поступления в вузы участников СВО и членов семей военных, погибших в зоне спецоперации.

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