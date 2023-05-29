Попавшегося на пьяной езде петербургского полицейского уволят из органов

Руководство петербургского главка МВД намерено уволить оперативника, которого накануне задержали из-за езды в нетрезвом виде и с превышением скорости. Об этом сообщает портал 78.ru.

Дорожный инцидент имел место в Приморском районе утром в воскресенье. От преследовавших его коллег сотрудник силового ведомства пытался скрыться на автомобиле Audi A6, в том числе игнорируя красный сигнал светофора. Когда его настигли на Долгоозерной улице, он отказался от медицинского освидетельствования. Известно, что задержанному 27 лет.

Помимо увольнения, полицейскому предстоит выплатить административный штраф.