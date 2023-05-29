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Новости 13:12

Попавшегося на пьяной езде петербургского полицейского уволят из органов

фото ЗакС политика Попавшегося на пьяной езде петербургского полицейского уволят из органов

Руководство петербургского главка МВД намерено уволить оперативника, которого накануне задержали из-за езды в нетрезвом виде и с превышением скорости. Об этом сообщает портал 78.ru.

Дорожный инцидент имел место в Приморском районе утром в воскресенье. От преследовавших его коллег сотрудник силового ведомства пытался скрыться на автомобиле Audi A6, в том числе игнорируя красный сигнал светофора. Когда его настигли на Долгоозерной улице, он отказался от медицинского освидетельствования. Известно, что задержанному 27 лет.

Помимо увольнения, полицейскому предстоит выплатить административный штраф.


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