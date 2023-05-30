Суд в Петербурге оставил без водительских прав бывшего вице-губернатора Козырева

Бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев получил штраф в размере 30 тысяч рублей и остался без водительских прав сроком на один год и восемь месяцев, сообщила вечером 29 мая "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Причиной стало спиртное, выпитое после остановки по требованию полиции в минувшем январе в Выборгском районе Ленобласти.

В конце января Выборгский горсуд подверг Козырева административному аресту на пять суток по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Причиной послужила история с погоней за экс-вице-губернатором, которого правоохранители заподозрили в нетрезвой езде. Как сообщалось ранее, Bentley Bentayga под его управлением остановили на 160-м километре трассы "Скандинавия". Козырева попросили выйти для составления протокола, однако в итоге тот отпросился к себе в машину и умчался прочь, оставив силовиков позади себя.

Позже машину обнаружили в охотничьем домике у поселка Великое, где он отметился попытками помешать составлению протокола против себя. В итоге его доставили в отделение полиции, где его проверили на наличие в крови алкоголя. Алкотестер показал тогда 1,097 промилле.

Нынешнее разбирательство должно было проходить на территории Ленобласти, однако Козырев попросил перенести его в Петербург. В итоге рассмотрением дела занимался мировой судья участка № 146, а сам бывший чиновник на заседание не явился. Вместо него пришли адвокат и два свидетеля, работающие в охотничьем хозяйстве, учредителем которого выступает сам Козырев. Последние утверждали, что тот приехал на охоту и был трезв, а выпил уже непосредственно при появлении полицейских.

Суд к показаниям отнесся с недоверием, тем более что они противоречили словам понятых и снятым на месте видеозаписям.

Козырев занимал пост вице-губернатора Петербурга с 2011 по 2013 год, в городском правительстве он курировал дорожное хозяйство и ЖКХ. Покинуть должность он был вынужден после скандала с повышением квартплаты. однако вскоре после этого бывший тогда губернатором Георгий Полтавченко назначил его своим советником.