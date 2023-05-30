Суд оставил под арестом трех противников сноса дома Басевича

Санкт-Петербургский городской суд 30 мая отказал в удовлетворении жалоб на арест активистов Павла Шепеткова, Игоря Кузнецова и Кирилла Коверина, задержанных за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) после попытки остановить работы по сносу доходного дома Басевича, сообщили в Telegram-канале "SOS СНОС СПБ".

Представитель арестованных адвокат Сергей Подольский рассказал ЗАКС.Ру, что в апелляционной жалобе ссылался на множество процессуальных нарушений и чрезмерность наказания. Суд с доводами не согласился. Коверин останется в спецприемнике до 5 июня, а Кузнецов и Шепетков - до 7 июня.

Активистов, пробравшихся на стройплощадку, арестовали 25 мая. Им вменили мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) за то, что они якобы нарушали общественный порядок, ругались матом и разбили стекло трактора. Сами задержанные это отрицали. Кузнецову и Шепеткову назначили 14 суток в спецприемнике, а Коверину - 12.

Напомним, снос дома Басевича продолжается с 18 мая. Градозащитники несколько лет добивались охранного статуса для здания 1912 года постройки, но проиграли в судах. На месте дома собираются построить апартаменты для работников Академии танцев Бориса Эйфмана. Активисты начали сбор подписей за лишение Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга.

Константин Леньков