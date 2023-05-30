Суд в Москве вернул материалы дел в отношении депутатки Бесединой*

Тверской районный суд Москвы вернул 30 мая Министерству юстиции три административных протокола об отсутствии маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), составленных в отношении депутатки Мосгордумы Дарьи Бесединой*. Соответствующая информация размещена на сайте суда, внимание на нее обратила "Медиазона"**.

О составлении протоколов на Беседину* стало известно на прошлой неделе. Публикация каких именно материалов без упоминания иноагентского статуса ей вменялась, неизвестно.

Наказание по статье 19.34 КоАП предполагает наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Беседина* получила статус иностранного агента в январе 2023 года.

*Минюст внес Дарью Беседину в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Дарьи Бесединой*