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Новости 19:14

МИД закроет два отделения генконсульства Финляндии в Петербурге

фото ЗакС политика МИД закроет два отделения генконсульства Финляндии в Петербурге

Российское Министерство иностранных дел 30 мая вызвало посла Финляндии в Москве для нескольких важных объявлений. Как сообщает пресс-служба ведомства, с 1 июля российской стороной будет отозвано согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии в Петербурге. Оба они работали на протяжении последних трех десятилетий.

Кроме того, в июле по инициативе РФ закроется канцелярия российского посольства в Лаппеэнранте.

Финскую сторону упрекают в ведении конфронтационного курса, сворачивании политического диалога, прекращении прямого пассажирского сообщения между двумя странами. Упоминается в ноте протеста и состоявшееся в апреле вступление скандинавского государства в состав НАТО.

На прошлой неделе МИД РФ анонсировал закрытие в Петербурге шведского генконсульства.


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