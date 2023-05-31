Бельский считает необходимым усилить меры безопасности после атаки беспилотников в Москве

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский считает, что в городе необходимо усилить меры безопасности. Об этом он рассказал журналистам 31 мая.

- Конечно, требуются дополнительные меры обязательно. Это касается не только воздушного пространства. В том числе и водного пространства. Мы, в отличие от Москвы, находимся на берегу моря, - заявил Бельский.

Председатель отметил, что подобные вопросы находятся в ведении исполнительных органов власти, правоохранителей и Министерства обороны. "Я уверен, что военные и правоохранительные органы принимают все меры повышенной безопасности", - добавил Бельский.

Накануне, утром 30 мая, восемь беспилотников предприняли попытку атаковать объекты в Москве. Минобороны отчиталось, что поразило все БПЛА.

Константин Леньков