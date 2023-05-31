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Новости 14:01

Бельский считает необходимым усилить меры безопасности после атаки беспилотников в Москве

фото ЗакС политика Бельский считает необходимым усилить меры безопасности после атаки беспилотников в Москве

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский считает, что в городе необходимо усилить меры безопасности. Об этом он рассказал журналистам 31 мая. 

- Конечно, требуются дополнительные меры обязательно. Это касается не только воздушного пространства. В том числе и водного пространства. Мы, в отличие от Москвы, находимся на берегу моря, - заявил Бельский. 

Председатель отметил, что подобные вопросы находятся в ведении исполнительных органов власти, правоохранителей и Министерства обороны. "Я уверен, что военные и правоохранительные органы принимают все меры повышенной безопасности", - добавил Бельский.

Накануне, утром 30 мая, восемь беспилотников предприняли попытку атаковать объекты в Москве. Минобороны отчиталось, что поразило все БПЛА. 

Константин Леньков


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