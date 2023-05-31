В Москве суд оштрафовал журналистку Фельгенгауэр* за публикации без плашки о статусе иноагента

Никулинский суд Москвы вынес решение по административному делу об отсутствии маркировки иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр*, о чем она сама сообщила "Медиазоне"**. В качестве наказания бывшей ведущей "Эха Москвы" назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Протокол на Фельгенгауэр* был составлен из-за стрима с исследователем коррупции в России Ильей Шумановым***, который состоялся в феврале на YouTube-канале ведущей. Беседа была посвящена вариантам обхода западных санкций российскими миллиардерами.

Минюст в один день внес Фельгенгауэр* и Шуманова*** в реестр иноагентов, это случилось 21 октября прошлого года. В качестве объяснения причины такого решения ведомство заявило, что оба они получали финансирование от зарубежных СМИ.

Накануне суд вернул Минюсту три протокола об отсутствии маркировки иноагента, составленные в отношении депутатки Мосгордумы Дарьи Бесединой****.

*Минюст внес Татьяну Шадрину (Фельгенгауэр) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Илью Шуманова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Дарью Беседину в единый реестр иноагентов