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Новости 12:35

Тихонова добивается демонтажа ограждений возле "Газпром Арены"

фото ЗакС политика Тихонова добивается демонтажа ограждений возле "Газпром Арены"

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова подготовила запрос, адресованный вице-губернатору Борису Пиотровскому и гендиректору ООО "Газпром Арена" Владимиру Литвинову. Письмо посвящено ограждениям рядом со стадионом на Крестовском острове, которые долгое время препятствуют проходу граждан. Документ опубликован в Telegram-канале Тихоновой.

В своем обращении политик указывает, что долгожданный стадион построили еще в 2016 году, но за прошедшие семь лет по-прежнему имеются трудности с передвижением по западной части острова и с функционированием станции метро "Зенит". Между тем, автор текста отмечает, что стадион расположен в туристическом месте, особенно востребованном в летний период.

Справедливоросс просит как можно скорее убрать заборы с прохода и также интересуется, почему движение по пешеходному мосту от Южной дороги к Футбольной аллее часто бывает закрыто. В поддержку своей позиции Тихонова собирает подписи в интернете.


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Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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