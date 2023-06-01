Тихонова добивается демонтажа ограждений возле "Газпром Арены"

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова подготовила запрос, адресованный вице-губернатору Борису Пиотровскому и гендиректору ООО "Газпром Арена" Владимиру Литвинову. Письмо посвящено ограждениям рядом со стадионом на Крестовском острове, которые долгое время препятствуют проходу граждан. Документ опубликован в Telegram-канале Тихоновой.

В своем обращении политик указывает, что долгожданный стадион построили еще в 2016 году, но за прошедшие семь лет по-прежнему имеются трудности с передвижением по западной части острова и с функционированием станции метро "Зенит". Между тем, автор текста отмечает, что стадион расположен в туристическом месте, особенно востребованном в летний период.

Справедливоросс просит как можно скорее убрать заборы с прохода и также интересуется, почему движение по пешеходному мосту от Южной дороги к Футбольной аллее часто бывает закрыто. В поддержку своей позиции Тихонова собирает подписи в интернете.