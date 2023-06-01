Антикоррупционную организацию соратников Навального включили в реестр нежелательных

Минюст вечером 1 июня дополнил перечень нежелательных организаций основанным в прошлом году сподвижниками оппозиционера Алексея Навального движением Anti-Corruption Foundation International, Inc*.

Ведомство ссылается на решение Генпрокуратуры, датируемое 22 мая.

Из обновленной таблицы министерства следует, что неправительственная организация учреждена на территории США. О ее создании Навальный сообщил из колонии, к тому времени уже будучи внесенным в реестр экстремистов и террористов.

Всего в перечне Минюста 88 организаций, чья деятельность объявлена нежелательной в России.

*Минюст внес Anti-Corruption Foundation International, Inc. в единый реестр иноагентов; Генпрокуратура признала эту организацию нежелательной в РФ